Nasce Bisceglie In: turismo biscegliese 4.0

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

"BisceglieIN" è il nuovo progetto nato da un’idea di Rachele Barra in collaborazione con Bartolo Sasso (Hotel Salsello), Sergio Di Bitetto (Bellavita di Puglia) e Luigi Lanotte (ADV A Propositio di viaggi) finalizzato al marketing territoriale e connesso all'esigenza di promuovere e pubblicizzare un turismo esperienziale legato ai servizi, prodotti e risorse del territorio biscegliese. ll nostro brand nasce per promuovere Bisceglie, per farne riscoprire con orgoglio le sue potenzialità, per far conoscere la sua comunità. Bisceglie IN è l’impegno a raccontare la città e ciò che offre dando la parola ai suoi protagonisti, i piccoli-medi imprenditori che hanno creduto in lei e in lei hanno investito. L’obiettivo principale di Bisceglie IN è di promuovere la città come destinazione turistica con la creazione di pacchetti ed itinerari personalizzabili, con un insieme di attività uniche che renderanno l’esperienza biscegliese indimenticabile. La connessione con il territorio e con i nostri imprenditori, le esperienze uniche che la nostra città mette a disposizione, l’offerta altamente personalizzabile che Bisceglie IN ha da offrire al turismo nazionale ed internazionale rendono unico nel suo genere questo progetto nato dalla voglia ripartire INsieme. A sostegno del nostro progetto, interviene Leo Carriera-Direttore di Confcommercio Bari “Leggo con grande piacere ed interesse della costituzione del vostro progetto: "BisceglieIN " per promuovere e pubblicizzare le risorsedel territorio biscegliese e la ritengoquanto mai opportuna in questo momento in cui occorre davvero reinventarsi il modo di fare imprenditoria. Ben venga dunque, questa vostra idea, nella certezza che il vostro operato si innesterà, con competenza ed entusiasmo nella rete turistica del territorio del Conbitur, che Confcommercio promuove e fattivamente sostiene. Sono certo che, lavorando in sinergia, si possano raggiungere traguardi ambiziosi per rendere, ancor più competitiva, l’economia turistica di Bisceglie.” Ph. Marco Saracco