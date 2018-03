Nasce that's Apulia: l'eccellenza a casa tua

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

That's Apulia! È stata la naturale esclamazione al pensiero di un'attività che potesse promuovere la nostra regione ed oggi That's Apulia è finalmente un brand. That's Apulia è l'insegna di una bottega online di prodotti enogastronomici pugliesi, che ancora conservano un autentico legame con il territorio e la tradizione. Cos'è per noi la Puglia? Bellezza e bontà, impegno e lavoro e una tradizione che guarda al futuro. Per questo decidiamo di investire su quella unicità riposta in sapori antichi, che vivono ancora oggi grazie all'impegno di moderni artigiani. E la Regione Puglia decide di investire su di noi, approvando il progetto come Vincitore PIN 2016 – Iniziativa promossa dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI e finanziata con risorse del FSE – PO Puglia 2014/2020 Azione 8.4 e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. La nostra mission è offrire una esperienza di gusto a chi desidera assaporare la terra di Puglia, portando l'eccellenza eno-gastronomica direttamente sulla tavola. Vogliamo nel contempo sostenere e valorizzare i piccoli produttori locali, come espressione di qualità, benessere e sostenibilità. Questo attraverso una piattaforma di commercio elettronico facile da usare e che possa offrire molto più di un prodotto: racconti, curiosità, tradizioni. That's Apulia partirà nel mese di marzo come spazio editoriale web, luogo di esperienze e scoperte di prodotti tipici, origini lontane, storie e persone. Entro l'estate That's Apulia sarà anche uno store, una bottega di sapori pugliesi e prodotti selezionati. Sono già diversi i produttori, veri maestri del gusto, che credono in That's Apulia come opportunità di ulteriore crescita. In una stretta di mano con loro condividiamo i valori della qualità, del rispetto della materia prima e della sostenibilità dei processi di lavorazione. Insieme a loro racconteremo il cibo come connubio tra natura e cultura. Invitiamo produttori pugliesi, blogger, ristoratori, buongustai e tutti coloro che si riconoscono nel progetto That's Apulia a iscriversi su www.thatsapulia.it e a condividere con noi idee ed esperienze scrivendo a info@thatsapulia.it. I più social possono seguirci su Facebook e Instagram cercando @thatsapulia. That's Apulia è molto più che vendere un prodotto, è promuovere la "pugliesità" come scelta di gusto e stile di vita. Per informazioni e contatti: Mauro Mastropierro, Maria Minunno M&M Solution srls mobile +39 345 398 6145 redazione@thatsapulia.it www.thatsapulia.it

