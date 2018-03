Natuzzi trova un partner cinese: accordo con Kuka per espandersi nel gigante asiatico

La Natuzzi ha siglato un importante accordo per espandersi in Cina, Hong Kong, Macao e in Asia, avviando una joint-venture con l'azienda cinese Kuka. Secondo le intese, le due aziende saranno proprietarie delle azioni della Joint-Venture, con la compagine pugliese al 49% e quella asiatica al 51. La joint-venture distribuirà i prodotti a marchio Natuzzi Italia e Natuzzi

Editions, attraverso una rete di negozi monomarca gestiti direttamente e in franchising su tutto il territorio cinese, e attraverso negozi online. L'accordo segue un'intesa preliminare stipulata tra le parti il 9 gennaio scorso e vede un investimento totale di Kuka da 65 milioni di euro.

Closing entro agosto

Alla joint-venture, in base agli accordi, sarà garantita la licenza di distribuzione perpetua ed esclusiva dei marchi Natuzzi Italia, Natuzzi Editions e altri della società in Cina, a Hong Kong e Macao, Natuzzi serva il diritto di utilizzare i marchi Natuzzi Italia, Natuzzi Editions e altri marchi per tutte le attuali attività produttive, incluse quelle eseguite sul Territorio, e per la distribuzione dei prodotti Natuzzi in Paesi diversi dal Territorio. L'intesa sarà completata dopo l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi di regolamentazione, "dell’approvazione degli azionisti di Kuka - si legge in una nota dell'azienda pugliese - relativamente a determinati accordi collegati alla transazione e sottoscritti da Natuzzi e le sue controllate, oltre che alla soddisfazione di alcune condizioni di prassi". Il closing è previsto entro il 22 agosto 2018.