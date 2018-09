Il gruppo Lego in partnership con Percassi inaugura a Bari il nuovo Lego Certified Store

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Cresce l’attesa per piccoli e grandi appassionati dei mattoncini LEGO®: l’apertura del LEGO® Certified Store a Bari, in Via Argiro 51, che avrà luogo il giorno 8 settembre 2018. Alle ore 11.00 bambini e adulti potranno assistere al taglio di un nastro speciale, tutto fatto di mattoncini LEGO. Il punto vendita, di circa 200 mq su un unico piano, è il primo in Puglia. Lo store è il quattordicesimo di una serie di negozi gestiti da Percassi, che ha in programma di aprirne degli altri sul territorio nazionale nel corso dei prossimi anni. All’interno del LEGO Certified Store, bambini e adulti potranno vivere una esperienza unica, ricca di grandi novità e sorprese esclusive. Con “Pick a Brick”, per esempio, sarà finalmente possibile acquistare mattoncini sfusi tra una vasta scelta di pezzi disponibili. Un’altra grande novità sarà “Build a mini”: tutti potranno costruire, personalizzare e acquistare la propria minifigure, scegliendo ogni più piccolo dettaglio del personaggio collezionabile LEGO, dal cappello al colore degli abiti. La “Digibox”, invece, lascerà a bocca aperta grandi e piccini: sarà sufficiente prendere una scatola di un playset LEGO, scannerizzare il codice a barre e il set prenderà vita, animandosi virtualmente sullo schermo! Sembrerà quasi di poterlo toccare in tutti i suoi particolari. Le novità non finiscono qui: oltre al completo assortimento di prodotti LEGO, saranno presenti gli stupendi modelli a dimensione naturale, tutti costruiti in mattoncini LEGO, sempre disponibili a farsi fotografare con grande gioia di grandi e piccini. I LEGO Certified Store offrono ad adulti e bambini una vera immersione all’interno dei valori del brand LEGO. Mancano solo alcuni giorni all’apertura di Bari: non resta che far partire il countdown!