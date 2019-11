Nike, il brand internazionale sbarca a Bari: apre in centro il nuovo megastore

Un nuovo negozio Nike in via Argiro. Un altro grande brand internazionale pronto ad aprire battenti nel Murattiano. Non potevano passare inosservati i cartelli che, all'altezza del civico 97, segnalano la "prossima apertura" del nuovo megastore del noto marchio di calzature e abbigliamento sportivo. Più che di un esordio vero e proprio, però, si tratta di un ritorno: un altro negozio Nike, infatti, poi chiuso, era presente precedentemente in via Sparano.

In ogni caso, Nike non è il solo marchio internazionale a puntare sul Murattiano. Per fine novembre è attesa anche l'inaugurazione del nuovo MC Donald's, che aprirà i battenti in corso Vittorio Emanuele.