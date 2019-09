Stabilimento Saicaf a rischio chiusura, interviene Confindustria: "Semplice riorganizzazione, nessun licenziamento"

Nessuna chiusura, ma "un'operazione di riorganizzazione che mira a conseguire maggiore efficienza e competitività, cominciando dall'acquisizione di una sede più adatta alla produzione". È la precisazione di Confindustria Bari BAT dopo le voci che si erano rincorse negli scorsi giorni relative allo stop della produzione nello stabilimento Saicaf di via Amendola, che avrebbe messo a rischio il posto di lavoro di 40 operai, poi smentite dagli stessi proprietari, che hanno parlato di semplice trasferimento di sede.

Conferma che arriva anche dall'associazione di industriali che ricorda come la storica torrefazione barese stia intraprendendo "un'operazione di rinnovamento come ogni impresa che vuole restare al passo coi tempi" ricordano in una nota. Confindustria ha poi espresso "preoccupazione per gli effetti dannosi che si possono generare a seguito degli interventi allarmistici pubblicati nei giorni scorsi sulla stampa su iniziativa di alcuni sindacati".