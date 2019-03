Ecco la nuova guida turistica della città di Acquaviva delle Fonti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Ricca di grafiche e illustrazioni, di itinerari tematici e angoli nascosti, la nuova guida turistica di Acquaviva delle Fonti, fresca di stampa, racconta la città in tanti dettagli, tutti da scoprire per chi viene a visitarla, ma anche per chi già la conosce e vuole solo riscoprirla. Acquaviva delle Fonti conserva millenni di storia e tradizioni, dagli angoli più nascosti, ai percorsi storico-artistici, fino a quelli ciclo - turistici, e agli scorci più suggestivi per farsi un selfie. Sfogliando la guida si può trovare una città divertente, solare e genuina. Un condensato di oltre 60 pagine in cui, attraverso parole e fotografie sono raccontate la storia, le tradizioni e la gastronomia di un'entro terra da scoprire. Una guida pratica ed essenziale, colorata e pensata per un pubblico interessato ad esplorare nuove realtà e a conoscere un luogo attraverso le abitudini e i suggerimenti dei locali. Oltre alle meravigliose immagini del centro cittadino e aeree, la guida propone brevi descrizioni delle bellezze locali per godere al massimo di percorsi ricchi di cultura e sapori. Tutto ciò è stato possibile grazie alla collaborazione della Confcommercio locale con l’Amministrazione Comunale, la Proloco e i commercianti di Acquaviva, che ne hanno condiviso il progetto di sviluppo e promozione turistica. Dopo un inquadramento del territorio dal punto di vista geomorfologico ed ambientale, la guida illustra nei “frammenti di storia” le fasi principali della storia cittadina, a partire dalle origini e fino alle tradizioni enogastronomiche, con la produzione della cipolla rossa, presidio Slow Food, il vino primitivo e il cece nero. La nuova guida della città è disponibile in lingua italiana, e inglese, ed è scaricabile in versione digitale attraverso la lettura del QR Code. L’opuscolo, sarà distribuito anche in occasione delle più importanti fiere e workshop - nazionali e internazionali – alle quali partecipano la Confcommercio di Acquaviva e la Proloco locale. Le fotografie aeree sono a cura di Paolo Tritto, e ancora di Alessandro Abrusci e Nicola Cillo, il coordinamento e i testi dell’Associazione Turistica Pro-Loco “ Curtomartino” e Info Point Turistico di Acquaviva Delle Fonti, Regione Puglia Assessorato alla Pubblica Istruzione e Sovraintendenza per i Beni Archeologici della Puglia.

