Nuova sede per la delegazione di Confcommercio Bitonto

Giovedì 15 marzo, alle 16:00, l’inaugurazione. Lovascio (Confcommercio Bitonto): “Un’importante opportunità per il tessuto commerciale ed economico cittadino” Nell’ottica dell’arricchimento per il territorio dell’esperienza sul campo e della conoscenza sempre maggiore di prodotti e servizi da poter fornire nell’offerta al consumatore, giovedì 15 marzo alle ore 16:00, la Delegazione Confcommercio di Bitonto inaugura la sua nuova sede in via Garibaldi, 22. Saranno presenti Sandro Ambrosi, Presidente Confcommercio Bari – Bat, Leo Carriera Direttore Confcommercio Bari – BAT, Vito Abrusci, Responsabile del territorio Confcommercio Bari – BAT, Cristina Lovascio, Delegata Confcommercio Bitonto, insieme ad altri componenti della Giunta provinciale. «È tempo di collaborazioni che portino il reciproco arricchimento sia in termini di esperienza sul campo, che in termini di conoscenza dei prodotti e dei servizi, per contribuire al miglioramento dell’offerta complessiva al consumatore». A dirlo è Cristina Lovascio, Delegata Confcommercio Bitonto, che alla vigilia della nuova apertura spiega: «Confcommercio torna a Bitonto mettendo a disposizione una nuova sede più funzionale ed adatta alle esigenze dei nostri Associati, con spazi di accoglienza, riunioni, lavoro, formazione e consulenza. Un’importante opportunità per il tessuto commerciale ed economico cittadino, che vanta un grande polo commerciale, artigianale e agricolo. Mancava un tramite tra le istituzioni e le piccole e medie imprese, c’è tanta fiducia ma a volte anche rabbia per l’andamento del settore. La Confcommercio c’era, ed è ancor più presente con una sua sede, per offrire assistenza e formazione».