Un nuovo McDonald's a Bari: al via le selezioni online per il personale, 80 posti disponibili

McDonald’s apre un nuovo fast food a Bari (come trapelato nei mesi scorsi, la location attesa è quella di corso Vittorio Emanuele) e cerca personale.

In attesa di sapere quando il nuovo punto ristorazione aprirà ufficialmente i battenti, il primo step delle selezioni si svolge online, per individuare i candidati che parteciperanno poi alla nuova tappa pugliese del McItalia Job Tour, l’evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove aperture McDonald’s su tutto il territorio italiano.

Le selezioni: come partecipare

Entro il 7 novembre, i candidati interessati a lavorare nel McDonald’s di Bari potranno partecipare alla prima fase di selezione sul sito www.mcdonalds.it/entra-nel-team rispondendo ad alcune domande (disponibilità oraria, tipo di mansioni a cui si è interessati, area geografica di interesse etc) e inserendo il proprio cv. Ai candidati idonei verrà richiesta la compilazione di un test volto a individuare le aree comportamentali di forza. Coloro che supereranno il test verranno contattati da McDonald’s, riceveranno una convocazione con data e orario e avranno accesso ai colloqui individuali. Il McItalia Job Tour, che avrà luogo la seconda settimana di novembre, sarà l’occasione per i candidati di ottenere tutte le informazioni sull’azienda e sul lavoro in McDonald’s, grazie alla presenza di crew, responsabili accoglienza e manager, che già lavorano nei ristoranti della zona e che possono raccontare la propria esperienza. Sono in tutto 80 le persone ricercate, per le posizioni di Crew e responsabile accoglienza. Per maggiori informazioni e per inviare il proprio cv: www.mcdonalds.it/entra-nel-team