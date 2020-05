Nuovo terminal passeggeri per il porto di Bari, c'è l'appalto per la progettazione definitiva

Sette contratti siglati, nonostante la crisi sanitaria e le misure restrittive per l'emergenza Coronavirus, per altrettante opere da realizzare nel porto di Bari. Nei mesi di marzo e aprile l'attività amministrativa dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale non si è fermata. Tutto l'iter procedurale per la sottoscrizione dei contratti (dodici quelli complessivamente siglati per tutti i porti della rete) è stato eseguito da remoto, attraverso l'utilizzo di piattaforme tecnologiche che hanno consentito di esperire le diverse fasi delle gare d'appalto.

"Per tentare di parare gli innumerevoli contraccolpi economici legati alla pandemia - afferma il presidente dell'autorità Ugo Patroni Griffi - è necessario riaccendere i motori produttivi del Paese. Il riavvio delle attività cantieristiche nei nostri porti vuole essere un significativo contributo finalizzato alla ripresa economica nei nostri territori".

Tra gli interventi appaltati per il porto di Bari, figura anche il "servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché direzione lavori, incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per la realizzazione di un terminal passeggeri sulla banchina 10 del porto di Bari", un'opera del valore di 6,4 milioni.

Altri appalti riguardano lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico a servizio della stazione marittima (220mila euro), lavori di realizzazione di torri faro sui piazzali retrostanti le banchine operative della darsena di Levante (1 milione e 200mila euro), lavori di rimodulazione dei varchi carrabili e pedonali della port facility molo San Vito extra Schengen e adeguamento della viabilità (1 milione e 600mila euro).