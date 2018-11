Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

SELEZIONI PERSONALE STAGIONE 2019 - ROAD SHOW IN PUGLIA Bluserena compagnia alberghiera leader in Italia con 12.000 posti letto ha aperto le selezioni per il personale per la stagione estiva 2019. Bluserena ricerca Responsabili e Addetti di tutti i reparti alberghieri, con precedente esperienza nel settore, per opportunità professionali all’interno dei propri Villaggi-Resort e 2 Hotel 4 e 5 stelle in Italia. Bluserena effettuerà dei Road Show per i contrare i candidati nelle principali località d’Italia, sarà presente anche in Puglia secondo il seguente calendario: VIESTE - 6 NOVEMBRE Palace Hotel Vieste, Via Santa Maria di Merino, 7 BARI - 7 NOVEMBRE Grande Albergo delle Nazioni, lungomare Nazario Sauro, 7/9 – Bari (BA) TORRE CANNE DI FASANO - 8 NOVEMBRE GranSerena Hotel - Via Appia, 2 Torre Canne di Fasano (BR) CASTELLANETA - 9 NOVEMBRE Centro per l'impiego - Via Sandro Pertini, S.N. – Castellaneta (TA) Per partecipare ai Road Show è possibile candidarsi tramite la pagina lavora con noi del sito Bluserena.it bluserena.it/it/lavora-con-noi/posizioni. I candidati in linea con i profili ricercati saranno contattati per un incontro nella sede più vicina alla zona di residenza. Le principali figure ricercate sono: - Direttore e Vice Direttore - 1^ e 2^ Chef, - Cuoco Capo Partita, Demi Chef e Commis di Cucina - Pasticcere - Pizzaiolo - Macellaio - 1^ e 2^ Maitre, - Chef de Rang, Camerieri di Sala - Barman e Baristi - Front Office Manager e Segretario di Ricevimento - Economo - Tecnico Esperto In Sicurezza Sul Lavoro E Haccp - Responsabile Bagnini, Assistente Bagnanti - Governante Hotel - Manutentore Hotel - Laureati e Diplomati per Tirocini Formativi Bluserena è presente in Sardegna, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Calabria e Piemonte con 10 Villaggi-Resort e 2 Hotel 5 stelle di cui uno con Thalasso Spa, Centri Congressi e Terme. Con oltre 12mila posti letto e 4000 camere, Bluserena offre la maggiore ricettività nel settore delle vacanze Italia. Nel 2018 ha totalizzato 1.200.000 presenze offrendo lavoro a circa 2.500 collaboratori, un fatturato di 80 milioni di euro, con un incremento del 20% rispetto al 2017, in crescita per il 5° anno consecutivo. Bluserena si afferma quindi sul mercato come un'Azienda solida, un porto sicuro ed affidabile nel quale trovare approdo. Un successo da sempre caratterizzato da un forte orientamento all'ascolto ed alla soddisfazione del Cliente, alla qualità ed all'innovazione, grazie soprattutto ad una squadra fatta di Collaboratori motivati e qualificati. Da sempre Bluserena investe nella formazione dei propri Collaboratori perché crede fortemente nella crescita professionale dei dipendenti e nel loro contributo allo sviluppo dell'Azienda. Ogni anno Bluserena organizza corsi di formazione per i propri collaboratori, garantendo loro un continuo aggiornamento e specializzazione di competenze. Direttori, Assistenti di Direzione, Responsabili di Reparto vantano una carriera tutta interna in Bluserena. Bluserena cerca collaboratori motivati a crescere e a migliorarsi, con capacità di confrontarsi e misurarsi con gli altri e con un "forte orientamento al cliente", al sorriso e alla cortesia. Invia il tuo curriculum, entra in una squadra vincente!