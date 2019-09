'Spariti' dal decreto Ilva gli ammortizzatori sociali per i lavoratori ex Om Carrelli, Boccia: "Agiremo al più presto"

Il Governo è internzionato a risolvere la questione degli ammortizzatori sociali per i 156 lavoratori della ex Om Carrelli di Modugno, non inseriti nel decreto che contiene le norme Salva Ilva, al contrario di quanto previsto inizialmente.

"La Regione Puglia mi ha tempestivamente avvertito e stiamo valutando con Palazzo Chigi cosa possa essere successo" ha affermato il neo ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia. " "Il testo che era stato licenziato e che era oggetto di trasformazione in norma - ha aggiunto il ministro, a Bisceglie per la maratona digitale Digithon - prevedeva quella disposizione e in queste ore stiamo verificando, sicuramente interverremo".