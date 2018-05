Ottimi risultati della Cisl Scuola Bari: si conferma il successo della Cisl Scuola Bari per numero di eletti ed iscritti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Al di là delle strumentalizzazioni dei numeri e dei proclami, noi della CISL e della CISL SCUOLA di Bari plaudiamo al segnale positivo che hanno dato i lavoratori del mondo della scuola ponendo la loro fiducia non solo nella CISL, ma anche in tutte le sigle Confederali, raggiungendo, in alcuni casi, consensi che sfiorano il 90 percento. Un risultato che valorizza l’impegno di un Sindacato che, in prima linea da sempre, investe nella formazione e preparazione delle proprie RSU, così da avere, al tavolo delle contrattazioni di Istituto, rappresentanti qualificati in grado di interpretare il valore del dialogo nella “scuola comunità educante”, infatti, chi ha votato CISL SCUOLA ha riconosciuto la qualificazione, basata sul nuovo contratto, dei nostri rappresentanti che, pertanto, saranno in grado di affrontare, con competenza, le nuove sfide contrattuali (bonus premiale, ripartizione fondo d’istituto, delle risorse per la formazione, diritto alla disconnessione … ). Con questo spirito continueremo nel nostro impegno e ringraziamo tutti, ma proprio tutti, per la loro disponibilità quotidiana e per “vivere” quel nostro stile che ci contraddistingue.