Nuova pubblicazione scientifica per l’avvocato barese Paolo Iannone in tema di responsabilità professionale e rapporti con i clienti

Uno scrutinio, sempre attento, preciso, puntiglioso, chiaroveggente, critico e maniacale nella dimostrazione delle proprie tesi giuridiche innovative. Il libro dell’avvocato barese Paolo Iannone – di recente pubblicazione con la Casa Editrice Aracne di Roma – rappresenta un dono per tutti gli studiosi e amanti di questa affascinante materia:“Il professionista intellettuale, la responsabilità dell’avvocato, del medico e del notaio”. D’altronde, la carica di novità aumenta, anzi si amplifica, man mano che si procede nella lettura del volume, con mirati riferimenti all’affidamento del cliente verso il professionista intellettuale, basato sulla fiducia, analizzando, di conseguenza, la responsabilità professionale dall’angolo prospettico del diritto civile e penale. Nulla è lasciato al caso agli occhi attenti dell’Autore con un sguardo rivolto al futuro della possibile evoluzione normativa e giurisprudenziale, pur non perdendo di vista l’attuale realtà giuridica dell’ordinamento italiano, non tralasciando nemmeno la rivoluzione più temibile del cosiddetto danno punitivo con un’incidenza esponenziale sull’attività del professionista intellettuale. Insomma, si tratta di un testo importante, su cui l’Autore ha investito anni di ricerca, un manuale che si posa nel firmamento della nostra cultura giuridica italiana.

