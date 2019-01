Parte la corsa ai ribassi: saldi invernali al via anche a Bari

Hanno preso il via questa mattina, a Bari come in tutta la Puglia, i saldi invernali. Una partenza segnata dalle temperature rigide - e in provincia, dalla presenza di neve - che tuttavia non sembrano aver influenzato più di tanto lo shopping. Unica eccezione per il centro commerciale Auchan di Casamassima, dove un'ordinanza sindacale legata alla presenza di neve e alla viabilità, ha fatto slittare al primo pomeriggio l'apertura.

Tra le strade del Murattiano e i centri commerciali, è partita anche a Bari la caccia all'affare, nonostante gli sconti già 'anticipati' da molti negozi nei giorni scorsi, e la concorrenza sempre più forte dell'online.

Per tracciare un bilancio definitivo bisognerà attendere il 28 febbraio, giorno di chiusura ufficiale dei ribassi. Intanto i commercianti sperano in una buona affluenza, e gli acquirenti in buoni affari.