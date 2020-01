Popolare di Bari-Siti: soddisfazione per il decreto di salvataggio approvato alla Camera, riserva sul tema dei rimborsi agli azionisti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Comunicato Stampa Il Siti , Sindacato Italiano per la Tutela dell’Investimento e del risparmio, nell’esprimere soddisfazione per il decreto di salvataggio della Banca approvato oggi alla Camera, si riserva invece il giudizio definitivo sulle misure per i rimborsi , eventuali e successivi, lasciate alla proposta dei nuovi azionisti di controllo, MCC e Fitd, rinnovando nelle more l’invito agli Azionisti di minoranza ad attivarsi per agire per il risarcimento del danno, previa Costituzione di Parte civile nei Procedimenti Penali contro i responsabili del dissesto, ed a far emergere le violazioni massive avvenute nel collocamento al pubblico delle azioni, firmando la Petizione per la estensione dei rimedi FIR anche agli azionisti Popolare di Bari, raggiungibile dal sito www.sindacatositi.it . Dott. Domenico Bacci Segretario Nazionale Cell. 348/2642345 Siti , Sindacato Italiano per la Tutela dell’Investimento e del risparmio Via Torino 2 20123 Milano c.f. 97158140158 www.sindacatositi.it Tel 02/72546484 info@sindacatositi.it