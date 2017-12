Microcredito a favore dei giovani baresi: cinque nuove attività aperte da under 29

A sei mesi dall'apertura dello sportello Microcredito nel job centre di Porta Futuro a Bari, sono cinque le istruttorie avviate per altrettante nuove attività imprenditoriali ad opera di giovani baresi under 29: è quanto emerge da un primo bilancio delle attività a seguito dell'intesa sottoscritta quest'estate tra il Comune e l'Ente Nazionale del Microcredito. Lo strumento consente a soggetti normalmente esclusi dal settore finanziario formale l’accesso senza garanzie a sostegni economici di piccolo ammontare, finalizzati all’avvio di un’attività imprenditoriale. Tra le attività aperte si segnalano uno studio professionale di fisioterapia, un’attività commerciale dedicata alla cosmesi e alla profumeria, un panificio, una scuola di danza e una piccola impresa di idraulica. Tutte le iniziative imprenditoriali hanno ricevuto un finanziamento che oscilla dai 10 ai 50 mila euro a tasso zero.

“In questi sei mesi, grazie alla consulenza del personale di Porta Futuro dedicato allo sportello del microcredito, 5 giovani baresi che erano fuori dal circuito dello studio e del lavoro hanno avuto una nuova opportunità di lavoro e di vita - afferma l’assessore cittadino alle Politiche Giovanili, Paola Romano -. Bari è stata una delle prime città a sperimentare questa misura che, prima ancora di dare un contributo ai ragazzi che hanno voglia di cimentarsi con l’autoimprenditorialità, dà una chance alle capacità e al talento dei giovani del nostro territorio. Il percorso da affrontare per ottenere il finanziamento non è certamente semplice e necessita di grande determinazione e serietà, qualità che questi ragazzi hanno dimostrato ampiamente di avere e che, soprattutto, gli ha permesso di ottenere la conferma del finanziamento. Una di queste attività ha già aperto i battenti in un Comune vicino Bari e ci auguriamo sia di buon esempio per tante altre esperienze positive. Nelle prossime settimane finalmente l’amministrazione comunale varerà i bandi che in questi mesi abbiamo definito che serviranno a finanziare con oltre 12 milioni di euro altri percorsi di inclusione e attivazione giovanile, dai talenti in età scolastica, ai tirocini formativi d’impresa, ai finanziamenti per start up innovative”.