Mega yacht e piccole navi da crociera: a Monopoli si punta sul turismo di lusso, terminal per attracchi e accoglienza

Terminal e 'strutture leggere' adatte a consentire l'attracco e l'accoglienza di mega yacht e piccole navi da crociera. Così il porto di Monopoli punta sul turismo di lusso, preparandosi ad ospitare le infrastrutture destinate a questo particolare tipo di imbarcazioni.

La cittadina costiera pugliese è infatti, insieme a Barletta e Manfredonia, tra i comuni selezionati nell'ambito del progetto comunitario Themis (Territorial and maritime network supporting the small cruises development), che si pone come obiettivo quello di intensificare i traffici delle piccole navi da crociera e degli yacht di lusso, rafforzando anche i collegamenti con i porti principali, in modo da favorire territori ancora non sfruttati dal punto di vista del turismo crocieristico.

Al termine del complesso iter avviato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, il progetto di realizzazione delle nuove strutture è pronto e sarà presentato lunedì prossimo nella sala conferenze dell’Autorità portuale dal presidente Ugo Patroni Griffi.

All’incontro parteciperanno Cosimo Damiano Cannito, sindaco di Barletta, Francesca Anna, Maria Crea, componente della Commissione straordinaria del Comune di Manfredonia e Stefano Lacatena, consigliere comunale delegato all’Urbanistica del Comune di Monopoli.