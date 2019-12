Premiati i valori sociali e culturali delle iniziative presentate dai centri gestiti da Svicom ai Cncc Marketing Awards 2019

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Anche quest’anno si conclude con successo e sono ben quattro i riconoscimenti che Svicom ha ricevuto, durante il consueto appuntamento dei CNCC Marketing Awards, tenutosi ieri presso gli East End Studio di Milano. L’evento ci ha visto protagonisti, nella sessione pomeridiana, con due Certificate of Merit sia per il progetto promosso da Svicom e A.N.G.I.C: “Codice Rosso, per essere donna ci vuole coraggio” nella categoria Customer Services per L’Hotel degli Insetti del centro commerciale I Portali (Modena) nella categoria Corporate Social Responsability Grande apprezzamento, infatti, per il progetto “Codice Rosso, per essere donna ci vuole coraggio” per il quale è stato attivato uno sportello di informazione e consulenza legale gratuita per le vittime di violenza di genere e che ha coinvolto in una prima fase di avvio del progetto, i centri commerciali Mongolfiera di Andria e Bari Japigia. A I Portali, invece, un’iniziativa dedicata alla salvaguardia delle api e degli insetti in via d’estinzione, attraverso la creazione di percorsi di edutainment dedicati alle scuole primarie che hanno coinvolto oltre 900 bambini, per 10 bugs hotel donati agli istituti scolastici aderenti all’iniziativa ed uno installato in modo permanente nell’area esterna del centro commerciale. Duante la Cena di Gala è stato poi il momento di altri due riconoscimenti per l’evento di apertura del Centro Commerciale La Birreria e per la riqualificazione della piazza del Centro Commeciale Japigia, entrambi vincitori del prestigioso Best Of Category, rispettivamente nella categoria Grand Opening e Customer Services. Il centro commerciale La Birreria di Napoli, inaugurato ad aprile 2019, è stato premiato per la campagna “Un nuovo luogo comune”, concept portante della comunicazione di lancio del centro: un progetto accolto con grande entusiasmo dalla comunità locale che ha visto, nella riqualificazione dell’ex Birrificio Peroni, un importante momento di riscatto sociale, celebrato con il coinvolgimento diretto dei cittadini nella raccolta di foto storiche e ricordi, divenuti poi elementi di installazione all’interno del centro commerciale nonché protagonisti di un storytelling capace di coinvolgere oltre 13.000 fans nei primi due mesi di attività della pagina facebook del centro (nella fase di pre-apertura). Best of category anche per il centro commerciale Mongolfiera Japigia a Bari per il progetto di redifinizione dello spazio urbano della Piazza della Pace. Una moltitudine di nuove installazioni a libero accesso, arricchite con servizi ed iniziative permamenti gestiti da oltre 50 fra associazioni ed enti locali, che hanno trasformato e dato un impatto significativo al tessuto sociale della città di Bari. L’area pet friendly MiFido, l’orto urbano dei Cura Cari, la pista pumptruck, i campetti da calcio, l’area playground di 900 mq e i tre percorsi sportivi multidisciplinari (per 3.500 mq) attivi tutto l’anno con corsi di fitness, yoga e crossfit, sono solo alcuni esempi del complesso e variegato tessuto di servizi ed iniziative permanenti che rendono unica la Piazza della Pace del centro commerciale Mongolfiera Japigia. “I quattro premi ottenuti quest’anno confermano ancora una volta che la strada intrapresa, oramai da tempo, nella costruzione di progetti tailor-made di qualità e in armonia con i territori dove vengono realizzati è una strategia vincente riconosciuta anche al di fuori della nostra organizzazione” – afferma Sonia Coppolaro, Head of Marketing Department di Svicom – “Siamo anche grati alle proprietà dei diversi centri coinvolti che hanno creduto con noi nella loro efficacia e che ci supportano nella creazione di questi nuovi percorsi di valore”. Informazioni su Svicom Svicom opera nel Retail Real Estate italiano dal 1996, come protagonista delle evoluzioni del settore. L’attenzione alle esigenze specifiche di ciascun cliente e la capacità di individuare soluzioni innovative per valorizzare le potenzialità di ogni progetto, definiscono i punti di forza dell’approccio strategico di Svicom. I principali servizi offerti riguardano: Property Management, Agency, Advisory, Technical Services, Digital Strategy. Con oltre 40 tra centri e parchi commerciali in gestione ed una Gla di più di 1 milione di metri quadrati, Svicom è il player più dinamico del suo comparto e, tra i principali, l’unico completamente indipendente.