Un giovane manager alla guida dell'ufficio acquisti: Stefano Attolico di Aqp premiato tra i migliori del Centro-Sud

Premiato tra i dieci manager più giovani del centro-sud Italia. Il riconoscimento, assegnato ieri a Roma nella sede della Libera Università Maria Santissima Assunta (Lumsa) è andato a Stefano Attolico, direttore Procurement di AQP. Attolico, classe ’77, laureato in Ingegneria Gestionale, ricopre il ruolo di Direttore Procurement in AQP dal 2018, dopo aver svolto incarichi di responsabilità presso utility e aziende del settore industriale.

La valutazione dei migliori profili è stata eseguita su oltre 130 profili da Federmanager, in collaborazione con la società di executive search Hays Italia. La premiazione alla Lumsa è la prima delle quattro tappe territoriali, che vedranno protagonisti anche i giovani manager delle aree Nord-ovest, Nord-est e Lombardia. Al termine, i finalisti si incontreranno a marzo a Cortina d’Ampezzo per contendersi il premio di migliore Giovane Manager 2019 Italia.

“Siamo orgogliosi di questo riconoscimento. - commenta il Presidente di Acquedotto Pugliese Simeone di Cagno Abbrescia - Sentiamo spesso parlare di fuga dei cervelli, un fenomeno che riscontriamo non soltanto qui al Sud ma anche a livello nazionale, e che ci porta a registrare un numero elevatissimo di giovani talenti spesso costretti a partire per realizzarsi professionalmente. Noi in Acquedotto Pugliese possiamo dire a gran voce che sosteniamo la crescita delle nostre persone, crediamo e investiamo sui giovani, perché il benessere delle nostre comunità dipende anche dal nostro lavoro e dal valore aggiunto che ogni persona può offrire al territorio. Garantiamo un servizio pubblico a oltre 4 milioni di cittadini e lo facciamo con passione e dedizione, grazie al gioco di una squadra fortemente motivata”.

“AQP – commenta l’Amministratore Delegato di Acquedotto Pugliese, Nicola De Sanctis - è un’azienda solida, con risorse di assoluta qualità e fortemente orientata al raggiunto degli obiettivi del nostro Piano Industriale. Nel 2019 abbiamo bandito gare per complessivi 647 milioni di euro. Un record assoluto storico. Questo è stato possibile grazie all’impegno e alla dedizione di tutte le persone. Siamo felici di poter vedere un nostro giovane manager tra i vincitori di questa iniziativa. Un motivo di orgoglio per AQP e anche un incoraggiamento a fare sempre meglio”.