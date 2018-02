Il premio 'Leonardo' 2017 ad una laureata del Politecnico: il riconoscimento per una tesi in ingegneria elettronica

E' stato assegnato ad una studentessa del Politecnico di Bari, Elena Lilli, il premio di laurea del comitato “Leonardo” 2017, destinato a giovani laureati che sviluppano argomenti rilevanti per il successo del made in Italy nei settori dell'eccellenza italiana. La 31enne, originaria di Martna Franca, ha ricevuto il premio “Coni” per lo sport e l’economia, con una tesi in Ingegneria elettronica dal titolo “Analisi per la certificazione sui mercati internazionali dell'elettronica per e-bike.

La cerimonia si è svolta venerdì scorso a palazzo Barberini, a Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia e il Sottosegretario allo Sviluppo Economico, Ivan Scalfarotto.

«Questo prestigioso riconoscimento conferma, ancora una volta, il livello di eccellenza del nostro Politecnico – commenta il rettore, Eugenio Di Sciascio – e ci motiva a proseguire nella direzione di un miglioramento continuo della formazione, della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica, attività che svolgiamo sempre di più in collaborazione con le imprese e con le energie migliori del territorio, per poter offrire sempre maggiori prospettive ai nostri ragazzi».

Elena Lilli lavora attualmente presso la sede di Milano di Sky, dove si occupa di controllo di qualità e test sulle frequenze per i decoder. La sua tesi di laurea, realizzata al Politecnico durante il tirocinio in un azienda locale di elettronica, è stata selezionata dal comitato Leonardo insieme con i lavori di altri 10 neolaureati in tutta Italia. Ogni premio di laurea, del valore di 3mila euro, è stato messo a disposizione da un’azienda o un ente associate al comitato. Il bando di concorso di quest’anno ne prevedeva, complessivamente, undici.

Il premio Coni, in particolare, si concentrava sul “Contributo dello sport- leva di innovazione competitività e occupazione – alla crescita economica del paese, valutazione dell’impatto economico dello sport e delle industrie sportive”. Anche lo scorso anno uno studente del Politecnico di Bari, Pierluigi Sidella, si è distinto nell’ambito della stessa manifestazione, meritando il premio Innovazione 2016.