Presentazione Ba29 - Inserimento lavorativo under 29 - Università

Mercoledì 5 settembre alle ore 10.30, all'Ex Palazzo delle Poste – Università di Bari ci sarà la presentazione dell'avviso pubblico BA29 “Misura di empowerment e inserimento lavorativo per under 29”, il programma della Città di Bari per la crescita professionale e l'avvicinamento al mondo del lavoro. BA29 è il progetto che intende favorire l'ingresso o il reinserimento nel mondo del lavoro dei giovani dai 16 ai 29 anni, residenti a Bari e con un valore ISEE non superiore ai 6000 euro, attraverso l'attivazione di tirocini retribuiti da svolgersi in aziende o enti, pubblici e privati, accreditati dell’area metropolitana. Interverrà l'Assessore del Comune di Bari alle Politiche Giovanili Paola Romano, in qualità di relatrice esperta, la quale spiegherà i dettagli della misura. Per maggiori dettagli: https://www.facebook.com/ba29Bari