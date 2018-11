Imprese sociali di giovani immigrate, a Bari nasce lo sportello di supporto per le nuove imprenditrici

Uno sportello per accompagnare le giovani immigrate alla creazione della loro impresa con finalità di tipo sociale. A costituirlo due onlus, la Rahma e l'Aitef nella sede di via De Ferraris, al civico 65. In particolare lo sportello aiuterà gratuitamente le nuove imprenditrici tra i 18 e i 35 a fare domanda per accedere ai benefici previsti dal progetto dal titolo 'Formazione e assistenza alla creazione di impresa sociale per giovani immigrate' della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.

Lo scorso anno il bando del progetto permetteva di partecipare a un corso di formazione della durata di 85 ore su diverse tematiche, dalla creazione d'impresa al controllo di gestione, informatica e diritto comunitario.

Lo sportello

Allo sportello si potrà accedere dalle 9.30 alle 13 e servirà a promuovere servizi di accompagnamento alla creazione di cooperative e imprese sociali, anche con i futuri strumenti di finanziamento offerti dalla legislazione regionale e nazionale. Le donne immigrate saranno così accompagnate nel percorso di avviamento dell'impresa, dalla stesura del business plan, alla creazione del curriculum vitae, fino alla richiesta di preventivi e all'individuazione degli strumenti finanziari maggiormente idonei.

Alla costituzione di imprese sociali o cooperative possono aderire giovani immigrate residenti nelle province di Bari e della Bat.