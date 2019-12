Crac Popolare di Bari, gli azionisti in protesta: "Primo report sui conti in rosso già nel 2009. Siamo stati truffati"

Sono scesi in protesta in corso Cavour nella mattinata gli azionisti della Banca Popolare di Bari, anch'essi fortemente colpiti dalla crisi e dal successivo commissariamento dell'istituto di credito del capoluogo pugliese. Con cartelloni e cori di protesta, hanno raggiunto la filiale della Popolare, per incontrare i commissari a cui è stato affidata la banca in seguito all'intervento di rifinanziamento con decreto governativo. "I primi report in cui emergevano i conti in rosso risalgono al 2009 - spiega Letizia Giorgianni, presidente dell'associazione Vittime del Salvabanche che sta supportando gli azionisti - Quindi per 9 anni è stato permesso alla Popolare di fare il loro comodo, senza avvertire chi aveva investito i propri soldi. Noi non ci stiamo".