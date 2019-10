Centro Convenienza a rischio chiusura, il futuro di 15 famiglie appeso a un filo: "Non abbiamo notizie dall'azienda"

È a rischio chiusura, infatti, il megastore barese, anche se di notizie (e soprattutto date) ufficiali dall'azienda siciliana non ne arrivano. Eppure se ci si affaccia nel punto vendita, è impossibile acquistare i mobili, visto che nessun addetto è attualmente in servizio.

Questa mattina i lavoratori sono in sit-in davanti al negozio, insieme al sindacato Uiltucs, che li sta seguendo in questa fase delicata. "Da aprile abbiamo iniziato a capire che qualcosa non andava - spiegano i lavoratori - ma dall'azienda è sempre stato detto che tutto si sarebbe risolto. Invece ora ci ritroviamo così".