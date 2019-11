Un Natale di angoscia per 620 famiglie. A Bari la rabbia dei lavoratori Bosch: "Nessuno spiraglio per il futuro"

Le notizie che arrivano dalla casa madre sono tutt'altro che positive: entro il 2022 da 1900 lavoratori lo stabilimento Bosch di Bari passerà a impiegarne circa 1200. Un taglio al personale di 620 unità, nonostante già da tempo i lavoratori lottino con gli ammortizzatori sociali. E che ora sono giustamente preoccupati per il futuro, visto che di notizie positive non ne arrivano.

Lo sciopero

I lavoratori però non ci stanno a subire questi licenziamenti in silenzio. È partito, quindi, questa mattina lo sciopero indetto negli scorsi giorni: centinaia di lavoratori dell'azienda - ma anche di altri stabilimenti nella zona industriale, venuti a mostrare solidarietà - si sono incontrati davanti ai cancelli della Bosch, tenendo un presidio che durerà per tutta la giornata.

I lavoratori si aspettano risposte dall'incontro sul tema in programma oggi al ministero dello Sviluppo economico, a cui parteciperanno esponenti dell’azienda, dei sindacati nazionali e regionali e rappresentanti della Regione Puglia, tra cui il capo della Task force regionale sulle vertenze industriali, Leo Caroli.