"Tagli e accordi non rispettati", pensionati in piazza contro la manovra

Pensionati in piazza anche a Bari, come in altre città italiane, per protestare "contro i tagli previsti dalla legge di stabilità e per richiedere il rispetto degli accordi che prevedono la piena rivalutazione delle pensioni a partire dal 01/01/2019".

La mobilitazione è stata indetta a livello nazionale da Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil, "contro una Legge di Bilancio - spiegano i promotori della protesta - che fa ancora una volta cassa sui servizi e sulla previdenza, bloccando gli adeguamenti per le pensioni lorde superiori ai 1500 euro e senza alcun tipo di investimento sul lavoro e sullo sviluppo". "Non è ammissibile che per fare cassa si mettano le mani nelle tasche dei pensionati. Noi siamo una risorsa per il Paese non un peso", ha ribadito Gianni Forte, segretario generale regionale del Sindacato dei Pensionati della Cgil Puglia, intervenendo nel corso della manifestazione.