Puglia in trend positivo. Ecco come imparare a catturare clienti e farli innamorare

Far battere il cuore ai clienti per far giurare fedeltà. Qual è il segreto? “Per avere clienti fedeli non basta più soddisfarli, bisogna trasformarli in veri e propri fan, tifosi, testimonial appassionati”. A questo concetto si ispira il corso in programma a Bari, il 13 aprile 2019 presso Mullum business center, organizzato per manager e imprenditori impegnati anche in attività turistiche. Durante il corso si cercherà di rispondere alla domanda: “Come migliorare l’accoglienza a Bari e ottenere fan e tifosi appassionati?”. Tutti a caccia di nuovi clienti: e poi? A porre il quesito è Patrizia Merchiari, docente universitaria, marketing stategist e formatrice di lungo corso. “Vorremmo avere più clienti – spiega Merchiari – perché crediamo nell’assioma nuovi clienti = più guadagni. Ma è sempre così? Imprenditori, manager, commerciali, professionisti – prosegue – dedicano molto tempo e molte energie alla ricerca e alla conquista di nuovi clienti. Eppure trovare nuovi clienti non è l’unico modo per vendere di più; non significa automaticamente guadagnare di più o far crescere l’azienda; ed è solo uno dei possibili obiettivi del marketing”. “I clienti – conclude Merchiari – si aspettano sempre di più e ci tradiscono sempre più velocemente”. Qual è allora l’approccio? Coinvolgi, ascolta, racconta, delizia, impara e orienta. In breve: CARDIO. Sono le sei pratiche virtuose, frutto di una strategia che Patrizia Merchiari individua per imprenditori e manager che puntano ad avere clienti fedeli. Sabato 13 aprile prossimo in aula sarà esaminata la situazione delle imprese locali impegnate anche sul fronte turistico e si cercherà di trarre le linee guida per migliorare nelle performance. Per info e iscrizioni unica tappa a Bari: T. 080-2460382.

