Niente code ai Caf per il Reddito di Cittadinanza: a Bari e provincia circa 2200 domande in una settimana

A sette giorni dall'avvio della presentazione delle domande per richiedere il Reddito di Cittadinanza, 2244 pratiche sono state avanzate nei Caf Cgil, Cisl e Uil di Bari e provincia. Si tratta, complessivamente, di circa un terzo delle domande di tutta la Puglia, regione al vertice nel Mezzogiorno per le richieste, nei primi due giorni dall'avvio. In tutto il territorio pugliese, sono circa 600 i Caf dei tre sindacati attivi per depositare le domande fino alla fine del mese, termine ultimo per ottenere il sussidio già da maggio. Per ottenere il reddito di Cittadinanza ci si può anche recare negli uffici postale o compilare la domanda attraverso il portale internet dedicato.