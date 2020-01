Anno da record per l'aeroporto di Bari: oltre 5 milioni di passeggeri in transito, boom sulle rotte internazionali

Il 2019 segna un record importante per l'aeroporto 'Karol Wojtyla' di Bari: i passeggeri in arrivo e in partenza crescono del 10,2 per cento rispetto all'anno precedente, con un totale di 5.531.580 persone in transito dallo scalo. Un recordo confermato dal report di Aeroporti di Puglia, che ha visto diversi risultati da record ottenuti dall'aeroporto del capoluogo.

Se andiamo ad analizzare nello specifico il traffico, si scopre che sulla linea internazionale c'è stato il maggior incremento: il traffico cresce del 18 per cento, con un totale di 2,41 milioni di passeggeri che hanno volato all'estero dallo scalo barese. Numeri che crescono ancora di più se si vanno ad aggiungere i passeggeri dell'aeroporto di Brindisi: insieme arrivano a superare gli 8 milioni, con un incremento pari al +9,8 per cento rispetto a quanto registrato nel 2018. Su base annua il traffico di linea nazionale, tra Bari e Brindisi, è cresciuto del +5,2%; ancor più netto l’incremento per la linea internazionale che, con 3.129.333 passeggeri, ha segnato un +18% rispetto al 2018.



“L’ottimo risultato raggiunto – ha dichiarato il presidente di AdP, Tiziano Onesti – è frutto del lavoro di squadra di tutte le persone dell’azienda che vede - al fianco di essa - il lavoro costante e sinergico della Regione Puglia e delle Agenzie regionali di promozione turistica, con una politica di sviluppo e di continuo miglioramento del network. Tutto ciò ha consentito di raggiungere indici di crescita superiori alla media registrata dal sistema aeroportuale nazionale, ma soprattutto di rafforzare in modo significativo la linea internazionale. Fondamentale l’avvio di numerose rotte, strategiche per la crescita ragionata del network, specie di quello relativo alle aree di grande interesse per il mercato pugliese. Per il nuovo anno sono previste 14 nuove rotte, già annunciate, tra le quali: Lione, Cefalonia, Spalato, Parigi Orly, Iași, Danzica e Copenaghen da Bari e Dublino, Vienna, Lussemburgo, Malta, Kiev, Mosca, Catania e Palermo da Brindisi che miglioreranno ancor di più il già eccellente livello di accessibilità aerea della nostra rete.”