Operatori divisi su due strade, bancarelle distanziate e accessi contingentati: a Bari riapre il mercato di Japigia

Operatori divisi tra via Pitagora (prodotti ittici e carni) e via Peucetia (ortofrutta), banchi distanziati e accessi contingentati per evitare assembramenti. E' ripartito così, questa mattina, in concomitanza con l'avvio della fase 2, il mercato giornaliero del quartiere Japigia.

Buona l'affluenza sin dalla mattina, con gli acquirenti (muniti di mascherina), che si sono messi in coda aspettando il proprio turno di ingresso: a regolare gli accessi ai varchi, la Polizia locale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I cambiamenti per la viabilità

Per consentire lo svolgimento del mercato, sono state disposte delle variazioni alla viabilità dell’area dalle ore 5 alle 16, tutti i giorni lavorativi, così come indicato: i veicoli non potranno transitare sulle corsie centrali di via Peucetia con direzione di marcia verso il torrente Valenzano, nel tratto stradale compreso fra la rotatoria (in corrispondenza di via Magna Grecia) e l’intersezione a rotatoria fra via Salapia, via Divisione D’Acqui e via Medaglie d’Oro; i veicoli non potranno transitare sulle corsie centrali di via Peucetia con direzione di marcia verso il torrente Valenzano, nel tratto compreso tra l’intersezione a rotatoria fra la via Salapia, via Divisione D’Acqui e via Medaglie d’Oro e la strada arginale del torrente Valenzano; direzione obbligatoria a destra su via Peucetia per tutti i veicoli che, in uscita dall’intersezione a rotatoria con il viale Magna Grecia, accedono a via Peucetia e raggiungono il varco sullo spartitraffico, per il cambio di corsia, dalle corsie centrali alla complanare prospiciente il lato con la numerazione civica pari; direzione obbligatoria diritto su via Peucetia per tutti i veicoli che, in marcia sulle complanari prospicienti il lato con la numerazione civica pari, raggiungono il varco sullo spartitraffico presente, distante circa 135 metri dalla strada arginale al torrente Valenzano; divieto di transito per tutti i veicoli sul varco dello spartitraffico di via Peucetia che divide la complanare prospiciente il lato con la numerazione civica pari dalle corsie centrali, presente a una distanza di circa 140 metri dalla strada arginale al torrente Valenzano; la sosta sarà consentita su via Peucetia, in deroga all’attuale divieto di fermata, ai veicoli degli operatori mercatali nei giorni feriali dalle ore 5 alle 16, lungo il margine a sinistra della complanare prospiciente il lato con numerazione civica dispari; variazione del numero di corsie di via Peucetia da due a una, con la soppressione della corsia a sinistra della complanare prospiciente il lato con numerazione civica dispari.

Gallery