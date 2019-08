Riconoscimento per Molfetta grazie ad #ilovemolfetta alla festa regionale dei pugliesi nel mondo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Dall'America con amore andata e ritorno, perchè si torna sempre nel luogo delle proprie origini. Quasi a chiudere un ideale cerchio che aveva preso il via al Columbus day con l'abbraccio fra Nick Prudente e il governatore Michele Emiliano, si è voluto ripetere l'incontro questa volta in Puglia, a Giovinazzo, fra i due personaggi diventati conosciutissimi grazie ad un video diventato virale superando i 5milioni di click. Presente Mike J Pilla, autore del video e direttore di Patrimonio Italiano TV che emozionato ha nuovamente registrato l'abbraccio tra Nick ed Emiliano. La serata battezzata "That's Amore" , un festa dedicata all'emigrante pugliese, è stata un vero successo perchè, nonostante sia stata la prima edizione, ha mixato perfettamente tutti gli ingredienti: dalle presenze istituzionali alla buona musica, dalla frizzante conduzione di Antonio Stornaiolo alla presenza di nomi illustri. Subito ci sono stati i saluti istituzionali del Presidente della Regione Michele Emiliano che ha raccontato e valorizzato i valori dei nostri emigrati all'estero e l'importanza delle associazioni che in collaborazione con PugliaPromozione, presente anche Luca Scandale Direttore marketing della Puglia, riescono a realizzare diversi progetti per la promozione del nostro terriotorio. Ma non basta, c'erano anche gli artefici di questi ideali ponti che si sono creati fra i pugliesi e le altre parti del mondo, presenti alcuni presidenti, tra i più attivi, delle associazioni iscritte all'Albo della Regione Puglia: Agostino Picicco per l'associazione dei Pugliesi di Milano, giovinazzese doc emigrato a Milano ma sempre in contatto con la sua terra d'origine, Daniele Di Fronzo Presidente dell'associazione Capursesi nel Mondo rientrato da qualche settimana dalla "mission" a Charleroi dove ha realizzato l' "Apulia Village" non solo food ma anche musica e cultura della nostra Puglia. Entrambi sono stati premiati dal Comune di Giovinazzo con un attestato di merito. In rappresentanza da Molfetta, riferimento per tutti gli emigranti molfettesi, è salito sul palco a ritirare un attestato di riconoscimento Roberto Pansini che da oltre 10 anni con l'Associazione Oll Muvi, ai più conosciuta con il brand I Love Molfetta, instancabilmente realizza innumerevoli progetti per "mantenere vive le radici" e grazie a questi progetti sono davvero tanti gli emigrati che ritornano nella loro città natia. Ad esempio grazie all'ultimo progetto, di "promozione ed incoming" realizzato pochi mesi fa "ti porto in Puglia" tradotto "Take You To PUGLIA", gli americani hanno conosciuto dei posti della Puglia mai visti, non solo turismo ritorno ma anche turismo esperienziale. Pansini ha mostrato un video in cui il Presidente Emiliano incontra ad Hoboken la comunità dei molfettesi e poi ha fatto visionare anche il promo della festa dedicata alla Madonna dei Martiri che si svolge nel New Jersey USA. Tra il pubblico c'erano anche zio Vito e zia Maria , emigrati pugliesi arrivati dal New Jersey, invitati dall'associazione Oll Muvi, con i quali Stornaiolo ha improvvisato delle battute divertenti, lui di origini giovinazzesi lei di origini molfettesi sposati negli States: "That's Amore" Un grande lavoro è stato svolto da parte dell'assessorato alla cultura e turismo Cristina Piscitelli, giovanissima, ma con una grinta strepitosa riesce a far gruppo per ottenere risultati meravigliosi. A fare da cornice alla bella serata estiva, la buona musica del gruppo "Superclassifica Sciò", che si è esibito in un repertorio di classici delle musica leggera italiana e classica partenopea. Riconoscimento anche per Letizia Sinisi, di Italy Rooting Consulting. Grande soddisfazione da parte del sindaco Tommaso De Palma che in una serata ha riunito e premiato tanti concittadini giovinazzesi che si sono fatti onore in Italia e all' estero. Anche il momento della solidarietà ha avuto il suo spazio. Una serata per ribadire i sacrifici, l' impegno e la professionalità dei nostri emigranti che hanno raggiunto ragguardevoli traguardi senza mai dimenticare le proprie radici anche grazie a queste sinergie che si sono create fra istituzioni, enti ed associazioni. #ilovemolfetta #tiportoinpuglia #TakeYouToPUGLIA #welightthetradition