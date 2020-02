Rinnovo delle procedure informatiche in materia fiscale, da Confcommercio Bari-Bat un incontro formativo regionale sulle più importanti novità

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Un incontro formativo regionale organizzato da CONFSERVIZI, società di servizi CONFCOMMERCIO Bari – BAT in in collaborazione con SEAC SpA sul rinnovo delle procedure informatiche in materia fiscale. Se ne è parlato presso Confcommercio Bari - BAT, a seguito delle novità introdotte per l’anno 2020, al fine di conoscere sempre più da vicino, attraverso una competente ed aggiornata gestione software, importanti temi, obblighi ed adempimenti fiscali come: Modello Unico, forfettari , modelli ISA e molto altro. All’incontro, hanno preso parte i rispettivi dirigenti Confcommercio delle province pugliesi, Walter Zucal, funzionario SEAC SpA ed esperto in materia fiscale, Vito D’Ingeo Vice Presidente CONFCOMMERCIO BARI-BAT. Tutte le più importanti novità per conoscere da vicino ed in maniera sempre aggiornata le news sul rinnovo delle procedure informatiche applicate in materia fiscale: «Siamo orgogliosi di proporre - sottolinea Walter Zucal, funzionario SEAC SpA - eventi informativi e formativi durante i quali vengono approfondite tutte le più importanti novità delle procedure informatiche in materia fiscale, dettagli propedeutici, implementazioni e futuri rilasci per conoscere da vicino e con le giuste tempistiche passaggi epocali verso versioni software reingegnerizzate. Adesso visto che nell’ambito fiscale, informatica e normativa fiscale vanno a braccetto, diventa più importante sempre nel rispetto delle normative andare verso le nuove esigenze richieste dall’informatica”. «Come Confservizi - conclude Vito D’Ingeo Vice Presidente CONFCOMMERCIO BARI BAT - siamo sempre vicini alle imprese, anche grazie ad una stretta collaborazione con le associazioni dei professionisti attraverso gli sportelli ASCOM POINT, e la partnership consolidata con Seac SPA. Tutto ciò affinché i nostri associati possano rispondere alla propria clientela in maniera sempre più reale ed aggiornata in materia di fisco e normativa del lavoro rispetto alle esigenze del momento».