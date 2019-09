Nessuna chiusura per la Saicaf, l'azienda: "Trasferimento sede in via Oberdan e riorganizzazione produttiva"

La Saicaf smentisce le notizie circolate a seguito del comunicato delle organizzazioni sindacali Flai Cgil e UIla Uil su un'ipotesi di chiusura dello storico stabilimento di Bari per la produzione del caffè, attivo dal 1936. In una nota, la società spiega che è in corso il trasferimento della "propria sede in una nuova location, in via Oberdan, e contemporaneamente riorganizzando l'attività produttiva avendo individuato dei siti produttivi di primaria importanza. In questa ottica - spiega il presidente del Cda, Antonio Lorusso - l'azienda ha colto una opportunità, dismettendo lo storico stabilimento di via Amendola, portando a termine una importante operazione immobiliare che consente alla società di superare i vincoli a cui l'opificio era costretto per la sua posizione ormai centrale nella città".

I dipendenti: "Indignati per il comportamento dei sindacati"

"L'attività aziendale è in piena continuità -si legge ancora - e il percorso organizzativo interesserà pochissime unità per le quali l'azienda ha già da tempo avviato con le organizzazioni sindacali un percorso teso a individuare ogni possibile soluzione per attenuare le conseguenze sul piano sociale. Alla luce di tutto quanto esposto, spiace constatare l’iniziativa presa dalle stesse organizzazioni sindacali di diffondere notizie non vere e non rispettose degli sforzi fin qui da tutti profusi". Oltre al comunicato del presidente del Cda, è stata diffusa una nota dei lavoratori dell'azienda che contrasta con le posizioni espresse dai sindacati: "I dipendenti della Saicaf Spa e delle altre società del gruppo - si legge in un messaggio corredato da 45 firme delle unità lavorative - sono indignati per il comportamento messo in atto dai sindacati e dichiarano di non aderire a nessuno sciopero".