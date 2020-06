Domani giorno cruciale per il futuro della Banca Popolare di Bari: i soci chiamati ad approvare la trasformazione in spa

Sarebbero già quasi 40mila i soci che hanno già votato in vista dell'assemblea della Banca Popolare di Bari, prevista domani 29 e dopodomani 30 giugno, chiamata ad approvare la trasformazione in spa dell'istituto di credito, ad approvare un nuovo statuto e a ricostituire il capitale sociale consentendo così il salvataggio attraverso il MedioCreditoCentrale. Le operazioni di voto si sono concluse ieri. Il numero elevato di partecipanti dovrebbe consentire di tenere l'assemblea già in prima convocazione, domani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Un risultato straordinario - spiega Giuseppe Carrieri, Presidente AssoAzionisti Bpb - che è la risposta migliore dei soci a tutti coloro i quali hanno pervicacemente operato per contrastare la trasformazione della Banca Popolare in spa. I soci, hanno evidentemente ben compreso che questa era la.soluzione migliore e l'unica strada per consentire la prosecuzione del nostro Istituto di Credito".