Salvataggio Popolare di Bari, Gualtieri: "Nessuna perdita per chi ha depositi, Fondo interbancario preveda incentivi per gli azionisti"

"Per i depositanti non si prevedono impatti", mentre la trasformazione della Popolare di Bari in spa e l'ingresso del Fitd e di Mcc "comporteranno effetti di rilievo sia sul valore che sulle dimensioni della partecipazione degli attuali azionisti". A parlare è il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, durante l'audizione alla commissione Finanze della Camera dei deputati

"L'auspicio - ha detto Gualtieri, le cui dichiarazioni sono riportate dall'agenzia Dire - è che per gli attuali azionisti il Fondo interbancario possa considerare forme di incentivo, coniugate a strumenti di composizione delle controversie in materia di misselling".

Gualtieri ha ancora chiarito che le risorse che Mediocredito inietterà nella Banca Popolare di Bari, dopo la trasformazione in spa, saranno decise dopo la definizione di un "piano industriale robusto e credibile sulla base del quale il Mcc potrà definire le modalità di intervento, seguendo logiche di mercato e rispettando le norme sugli aiuti di Stato". "Auspichiamo la fine del dialogo con l'Ue entro metà giugno, e entro la fine di giugno l'assemblea per la trasformazione in spa e l'aumento capitale", ha detto ancora il ministro. "Noi puntiamo fortemente sulla trasformazione in Spa: è necessaria, fondamentale per questo passaggio".