Salvataggio Popolare di Bari, Siti: "Decreto approvato non contiene alcuna previsione a favore degli Azionisti"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Il Decreto 16 Dicembre 2019 n. 142 , di recente approvato e convertito in legge, per il salvataggio della Banca Popolare di Bari, non contiene, diversamente da quanto da diversi esponenti politici affermato, alcuna previsione atta di per sè a ridare valore alle Azioni, attualmente sospese dalle contrattazioni, e destinate, nel silenzio del Governo e dei Commissari, ad un più che prevedibile tracollo. Lo comunica il Siti , Sindacato Italiano per la Tutela dell’Investimento e del risparmio, che, per approfondire questi temi, ed i possibili rimedi (tra cui la richiesta al Governo di estensione del FIR, Fondo Indennizzo Risparmiatori, anche agli azionisti Popolare di Bari), anche in vista della Assemblea per la conversione della Banca in SPA, ha convocato una serie di Assemblee Informative locali, libere e gratuite, destinate agli azionisti, che si terranno: Lunedi’ 10 Febbraio 2020 : - a Foggia ( Hotel Europa, Via Monfalcone 52, ore 13 ) - a Bari (Hotel Majesty, Via Gentile 97b, ore 19 ) ; Martedi’ 11 Febbraio 2020 : - a Lecce ( ART Hotel, Via Giorgio de Chirico 1, ore 9 ); - a Brindisi (Pal. Virgilio Hotel , C.so Umberto I 141, ore 11 ). Per quanti, infine, non potessero prendere parte alle precedenti, Siti ha organizzato per : Mercoledi’ 12 Febbraio 2020, alle ore 18, una Assemblea Informativa Online, da computer, tablet o smartphone, connettendosi all’indirizzo : https://attendee.gotowebinar.com/register/4734681092243661324 Per ogni ulteriore informazione sulle iniziative del Siti a favore degli Azionisti Banca Popolare di Bari , e’ possibile contattare la Associazione o consultare il sito all’indirizzo www.sindacatositi.it . Siti , Sindacato Italiano per la Tutela dell’Investimento e del risparmio Via Torino 2 20123 Milano Tel 02/72546484 info@sindacatositi.it c.f. 97158140158 www.sindacatositi.it