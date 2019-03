Sciopero del trasporto aereo lunedì 25 marzo: rischio ritardi e cancellazioni anche a Bari

Lunedì di disagi in vista per chi dovrà spostarsi in aereo. Per la giornata di domani, lunedì 25 marzo, è infatti in programma uno sciopero nazionale dei lavoratori del settore.

Sciopero di 4 ore

In particolare, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo hanno indetto un'astensione dal lavoro dalle 10 alle 14. Nella stessa fascia oraria, Anpac e Apnav hanno confermato lo sciopero per piloti e assistenti di volo Alitalia, legato ai dubbi espressi dai lavoratori sulla gestione della società e sul suo rilancio. Si fermerà invece per 24 ore il personale navigante di Air Italy, che ha comunque assicurato il rispetto delle fasce orarie di garanzia, dalle 07.00 alle 10.00 e dalle 18.00 alle 21.00.

Voli cancellati anche a Bari

Possibili disagi e cancellazioni potranno verificarsi dunque in coincidenza con la fascia oraria dello sciopero. Alitalia ha pubblicato sul proprio sito l'elenco dei 100 voli di cui è prevista la cancellazione. Tra questi, anche quattro collegamenti da e per l'aeroporto di Bari: AZ 1612 Bari-Roma Fiumicino; AZ 1613 Roma Fiumicino-Bari; AZ 1648 Bari-Milano Linate; AZ 1649 Milano Linate-Bari.

Dei possibili disagi per i viaggiatori avverte anche Aeroporti di Puglia, con una nota pubblicata sul proprio sito: "Aeroporti di Puglia - si legge - comunica che il prossimo 25.3.2019 in occasione dello sciopero nazionale di 24 ore dei dipendenti degli Istituti di Vigilanza, potrebbero verificarsi rallentamenti nelle operazioni di controllo ai varchi di sicurezza. Sono altresì in programma (ore 10.00 – 14.00) gli scioperi nazionali del personale navigante Alitalia e del personale dipendente delle società del trasporto aereo. Pur essendo garantiti i servizi minimi essenziali previsti dalle norme in vigore, Aeroporti di Puglia invita i Passeggeri a presentarsi in aeroporto con congruo anticipo e a contattare le compagnie aeree per maggiori informazioni sullo stato del proprio volo".