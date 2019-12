Futuro dei lavoratori Auchan, domani l'ipermercato di Modugno sarò chiuso per sciopero

I lavoratori dell'ipermercato Auchan di Modugno sciopereranno nella giornata di domani, 23 dicembre 2019. Una mobilitazione per chiedere sicurezze occupazionali a seguito dell'acquisizione degli ipermercati Auchan da parte di Conad e che al momento non vede certezze per il punto vendita modugnese. Aperto regolarmente, invece, l'ipermercato di Casamassima ma non è escluso che vi possa essere anche lì una mobilitaizone parziale, in una giornata cruciale per lo shopping e la spesa in vista dei giorni di Natale.