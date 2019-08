"No a negozi e centri commerciali aperti di Ferragosto", il 15 sciopero proclamato dai sindacati

"No alle aperture dei negozi, supermercati, Iper e Centri Commerciali" a Ferragosto: i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil pugliesi hanno proclamato uno sciopero per tutto il turno di lavoro del 15 agosto, manifestando contrarietà alle aperture nelle giornate festive.

"La nostra protesta - spiegano i sindacati - continua per restituire diritti e dignità sottratti in nome di una liberalizzazione che doveva portare aumento del Pil ma che di fatto ha determinato tanti abusi e soprattutto tanto precariato, ritenendo indispensabile una regolamentazione delle aperture per restituire ai territori una sostenibilità reale". La giornata di agitazione, aggiungono Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, riguarda "i lavoratori che hanno la prestazione festiva nel turno di contratto individuale di lavoro" invitando coloro che "non hanno la prestazione festiva nel contratto individuale di lavoro a non dare la propria disponibilità ad effettuare la prestazione in quanto non obbligatoria".