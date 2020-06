Sciopero ex Auchan Modugno, Margherita Distribuzione: "Adesione bassissima, lavoratori più interessati alle proposte dell'azienda"

Sarebbero stati in tutto 16 su 140 i lavoratori ex Auchan di Modugno che hanno aderito ieri allo sciopero proclamato da due sigle sindacati, che hanno manifestato davanti alla Regione per chiedere chiarezza sul futuro della struttura commerciale. A comunicarlo è, in una nota, Margherita Distribuzione.

"Questo modestissimo tasso di adesione - commenta l'azienda in una nota - conferma come iniziative di questo tipo non vengano seguite dai lavoratori del centro commerciale e, nel contempo, prova il loro interesse per le proposte che l’azienda sta sottoponendo alla loro attenzione, sulla base degli accordi generali già stipulati e che saranno portati ora a ulteriore discussione a livello regionale e locale. Su queste proposte Margherita Distribuzione è pronta ad aprire un ulteriore fase di confronto a livello territoriale, per discutere le azioni in programma per le prossime settimane e preparare quegli interventi che mancano al completamento del piano presentato nei mesi scorsi, sempre con la massima attenzione alla salvaguardia occupazionale. In una situazione congiunturale resa ancora più difficile dalle recenti vicende sanitarie, la strada della collaborazione e del rispetto degli impegni presi è, secondo Margherita Distribuzione, quella che più efficacemente può aiutare i lavoratori del punto vendita di Modugno. Su questa strada l’azienda intende proseguire nel rispetto degli impegni assunti e con il massimo senso di responsabilità verso i lavoratori".

(In foto: un precedente sciopero all'Auchan Modugno)