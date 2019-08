Protestano i navigator a Napoli, il barese Giuseppe: "Mi sono trasferito per il concorso, ma ora vige il caos"

Trasferitosi dalla provincia di Bari per provare il concorso da Navigator, ma una volta superate le selezioni è rimasto nel 'limbo' aperto dalla crisi del Governo gialloverde. Giuseppe Bianco è una delle figure che nel Napoletano dovrà seguire coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza nel percorso di reinserimento nel mondo lavorativo, ma quando questo avverà non è dato saperlo. "C'è stato un rimpallo di responsabilità tra Anpal e Regione Campania e quindi siamo in una situazione di stallo - spiega nella videointervista a NapoliToday - siamo però fiduciosi che nei prossimi giorni ci venga comunicato il nostro destino". Intanto prosegue lo sciopero della fame da parte dei vincitori del concorso come forma di protesta per le mancate comunicazioni sul futuro dei navigator.

