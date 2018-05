Guardie giurate in sciopero all'aeroporto di Palese, disagi ai varchi passeggeri: "Da anni attendiamo rinnovo contratto"

In parallelo allo sciopero dell'Enav, giornata di agitazione, all'aeroporto Karl Wojtyla di Palese, anche per i lavoratori delle guardie giurate impiegati ai controlli varchi. Una protesta contro il mancato rinnovo contrattuale, atteso da più di tre anni. Nello scalo barese, oltre ai ritardi e alle cancellazioni dei voli, code ai varchi passeggeri, 4 su 5 chiusi. La manifestazione, organizzata da Cgil, Cisl e Uil, ha visto un sit-in all'esterno del terminal aeroportuale: "Chiediamo da tempo - spiega il segretario barese Filcams-Cgil, Antonio Miccoli, un maggior rispetto verso gli operatori della sicurezza, soprattutto nel comparto aeroportuale dove il compito assegnato alle guardie riguarda la sicurezza di tutti noi viaggiatori e cittadini. E' necessario il rinnovo del CCNL del settore per garantire diritti e retribuzione sono piu di 3 anni che i lavoratori non percepiscono nessun aumento".