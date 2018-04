Sit-in dei lavoratori Navita nella zona Industriale: "Turni stressanti, pronti a scioperare di nuovo"

"Adesione pressoché totale": alcune decine di lavoratori della Navita, azienda di trasporto, raccolta rifiuti e spazzamento che opera nei Comuni di Binetto, Modugno, Gioia del Colle, Turi e Noci, hanno incrociato le braccia per uno sciopero con sit-in nella zona industriale di Bari-Modugno. La giornata di agitazione è stata indetta dalla Fp Cgil Bari e dalla Fiadel Pa per protestare contro le "condizioni di lavoro" che vedrebbero, secondo i sindacati, "mezzi compattatori insufficienti, un carico eccessivo di movimentazione manuale, moduli di raccolta troppo estesi, tali da obbligare i lavoratori a ritmi stressanti". Le rappresentanze, inoltre, lamentano "un ricorso troppo frequente allo straordinario" e altri disagi riguardanti "gli spogliatoi". I lavoratori e i sindacati chiedono l'apertura di un tavolo di confronto: "In caso contrario - afferma Fp Cgil - siamo pronti a proclamare altri due scioperi con sit-in davanti al Comune di Modugno.