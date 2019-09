"No ai licenziamenti", scioperano i lavoratori della piattaforma Megamark a Molfetta

Sciopero e sit-in davanti ai cancelli dell'azienda questa mattina per i lavoratori di Piramide commerciale a Molfetta. A far scattare scattare la protesta dei dipendenti della piattaforma logistica del gruppo Megamark, in cui lavorano 100 persone, la decisione, da parte dei vertici aziendali, di licenziare 46 tra preparatori e carrellisti.

Una scelta che sarebbe dettata dalla volontà di esternalizzare le attività di movimentazione merce ad una cooperativa esterna: "L'intenzione - spiega Antonio Miccoli, segretario Provinciale della Filcams CGIL di Bari - è quella di licenziare i più anziani ed esternalizzare ad una cooperativa che ha lavoratori molto più giovani, e per quello che ritiene l'azienda più produttivi. L'età media dei lavoratori della piattaforma - prosegue - è superiore ai 55 anni, troppo anziani per trovarsi un nuovo lavoro e troppo giovani per andare in pensione". La richiesta dei sindacati è dunque quella della revoca della procedura di licenziamento e l'apertura di un tavolo di confronto: "Se c'è un problema di produttività il sindacato non si tira indietro - afferma Miccoli - Siamo pronti a discuterne, ma è troppo facile scegliere la strada dei licenziamenti. E fa specie che una scelta come questa la faccia un'azienda come Megamark, impegnata come società anche sotto il profilo etico con iniziative positive. Del resto non si tratta di un'azienda in difficoltà, ma di una scelta legata alla volontà di aumentare margini".

Lo sciopero, che andrà avanti per tutta la giornata, ha registrato - riferisce Miccoli - "un'adesione del 100%. Al momento ci sono circa una trentina di camion che devono scaricare merce e un'altra ventina che devono caricarla per la distribuzione ai supermercati ma sostanzialmente non c'è nessuno per le operazioni. Nella piattaforma ci sono anche lavoratori di una cooperativa in appalto che hanno deciso di esprimere solidarietà ai dipendenti di Piramide in sciopero non entrando al lavoro".