Sciopero dei lavoratori Sicuritalia, protesta davanti alla sede di Triggiano

Circa l'80% dei lavoratori ha aderito allo sciopero davanti alla sede dell'istituto di vigilanza Sicuritalia di Triggiano, contro "il nuovo sistema di calcolo degli straordinari" che, secondo i sindacati, si tradurrebbe in circa "50-100 euro al mese in meno" nella busta paga. In tanti hanno preso parte al sit-in di protesta, a circa sei mesi di distanza da un'altra manifestazione analoga: "Una presenza massiccia - spiega Antonio Miccoli, segretario provinciale barese Filcams-Cgil - nonostante sia Capodanno. Dopo lo sciopero di luglio abbiamo provato a sederci al tavolo con l'azienda ma senza risultati. Per questa ragione è stata proclamata un'altra giornata di agitazione. Da gennaio intendiamo rivolgerci alla giustizia. Se la situazione non migliorerà vi saranno altre giornate di sciopero".