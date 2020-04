Sciopero di supermercati e negozi in Puglia a Pasqua e Pasquetta: "Tutelare la salute dei lavoratori, sì alle chiusure"

Filcams Cgil Puglia, assieme alle segreterie provinciali, ha proclamato, per le giornate di Pasqua e Pasquetta, il 12 e il 13 aprile prossimi, uno sciopero in tutti i punti vendita delle attività commerciali alimentari pugliesi. La decisione, spiega il sindacato, " è maturata a seguito della mancata sensibilità di alcune amministrazioni comunali che non hanno emesso l’ordinanza di chiusura di tutte le attività commerciali per le prossime festività pasquali, cosi come hanno fatto molti sindaci a partire da Bari, Antonio Decaro" con l'obiettivo di salvaguardare i lavoratori, sotto stress a causa dei difficili e massacranti turni nei giorni dell'emergenza coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Si sta creando così spiega Filcams Cgil Puglia -, un quadro di non omogeneità e confusione, nel settore e soprattutto nei lavoratori e nelle lavoratrici che rappresentiamo. Non è ammissibile che in un contesto di emergenza come questo si possa creare disparità fra i lavoratori, non tenendo minimamente in conto che sovraffollamento e la mancanza di rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, creerebbe evidenti problemi di contagio".