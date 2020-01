"Continue decurtazioni di stipendio per i lavoratori", Usb annuncia lo sciopero del personale Fal addetto alla manutenzione

Lavoratori di Ferrovie Appulo Lucane addetti alla manutenzione di linea e impianti verso lo sciopero. Ad annunciare la giornata di mobilitazione, fissata per il prossimo 3 febbraio, è in una nota il sindacato Usb. Lo stato di agitazione, secondo quanto emerge dalla nota, riguarda il personale addetto alla manutenzione linea e impianti IES-ACEI.

"Le dinamiche che hanno caratterizzato la riunione sindacale del 22 Gennaio 2020 - si legge nella nota dall'Usb - ci hanno dimostrato che la controparte aziendale non ha alcuna volontà a risolvere positivamente la vertenza della scrivente O.S. in merito alle continue decurtazioni retributive a danno dei Lavoratori della STIE/IE-LM-BA. Durante tale incontro, infatti, invece di discutere ed a rontare la problematica in oggetto come concordato e sottoscritto nel verbale della seconda fase delle procedure di ra reddamento e conciliazione esperita presso la Prefettura di Bari, la Società ha ben pensato di non rispettare gli accordi cambiando le carte in tavola e glissando audacemente sull’argomento".

"Questa è stata l’ennesima dimostrazione - prosegue il sindacato - della “gratitudine” e dell’interesse che il Management ripone nei confronti di quei Lavoratori che contribuiscono attivamente al compimento e realizzazione delle nuove infrastrutture ferroviarie, facendo fronte a numerosi sacrifici (raggiungimento dei cantieri con i mezzi personali, ecc.). Come O.S. Unione Sindacale di Base – USB Lavoro Privato Puglia abbiamo ampiamente esposto la nostra volontà ad avviare un confronto costruttivo con la controparte, al contempo evidenziando che è ormai necessario un forte cambio di passo nelle corrette relazioni sindacali. Ma quanto accaduto ha soltanto contribuito ad inasprire gli animi costringendoci ad abbandonare il tavolo".