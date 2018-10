Si avvicina un'edizione record del Job Meeting Bari

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Una giornata speciale per il lavoro e i giovani. Giovedì 4 ottobre torna a Bari, presso il Politecnico, in via Edoardo Orabona 4, il Job Meeting, la più importante manifestazione italiana dedicata all’incontro tra mondo dell’università e mondo imprenditoriale. Durante l’intera giornata colloqui one to one, workshop, consulenze gratuite sulla ricerca del lavoro, correzione cv, contest e sfide per selezionare i migliori talenti. I partecipanti avranno la possibilità di sostenere colloqui con oltre 30 aziende di rilevanza nazionale e internazionale che sono alla ricerca di laureandi e laureati in tutte le discipline, tra queste: Acciai Speciali Terni, AIESEC, Andriani, Bosch, Deloitte, ENI, Etjca – Agenzia per il lavoro, Findomestic, Hilti, IBM Client Innovation Center, Lavoropiù, Lidl, Philip Morris Manufacturing & Technology, Primadonna, PwC, Repower, Salini Impregilo, Snam, Techedge, Umana. Job Meeting Bari rappresenta un vero e proprio percorso di informazione e orientamento professionale basato su incontri in aula, attività informative erogate ai desk, consulenze individuali gratuite e attività di gaming. Tra le novità assolute di quest’anno: Ø Job Meeting eXperience, un innovativo percorso guidato che in tre step condurrà i giovani dalla scoperta delle proprie soft skill al colloquio di lavoro Ø Cv straordinari, il primo creative contest contro il logorio del CV in formato europeo! In un mercato del lavoro affollato e complesso come quello attuale per i giovani diventa sempre più difficile emergere inseguendo le "procedure" standard. Un cv fuori dagli schemi e una strategia originale, magari portata avanti attraverso canali non convenzionali, possono essere determinanti per trovare il lavoro dei propri sogni. I partecipanti del Job Meeting potranno consegnare il proprio CV STRAORDINARIO entro le 13. Sono accettati tutti i tipi di formati e di supporti. Una giuria di creativi, recruiter ed esperti di marketing giudicherà le proposte arrivate e premierà i CV che saranno distinti per originalità e innovatività. All’autore del migliore CV verrà consegnato un buono Amazon del valore di 250 €. Tutti i cv verranno presentati ai recruiter delle aziende presenti e per tutti i partecipanti si apriranno opportunità di colloqui esclusivi durante la stessa giornata. L’accesso e tutte le attività proposte sono gratuite. Tutte le informazioni sul programma dell’evento all’indirizzo: bari.jobmeeting.it