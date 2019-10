Siccità killer nella Murgia barese, l'allarme degli agricoltori: "A rischio la produzione di olive"

Poca pioggia in Puglia e su tutto il territorio la siccità distrugge la produzione di olive, che avvizziscono sugli alberi. A lanciare l'allarme è la Cia Puglia, che tra i territori maggiormente colpiti dal problema annovera anche la Murgia barese. A confermarlo sono anche i dati: "Già nella seconda decade del mese di ottobre le anomalie pluviometriche registrate (Dati Assocodipuglia - Associazione Regionale Consorzi Difesa Puglia) erano superiori (fino a -27 mm) rispetto allo stesso periodo del 2017 - spiega il consorzio in una nota - considerato siccitoso. In tutta la Puglia le precipitazioni pressoché assenti stanno mettendo a rischio soprattutto le colture olivicole, foraggere e orticole".

E per fronteggiare la siccità, c'è chi utilizza l'irrigazione di emergenza, con aggiuntivi costi di produzione. "Se non dovesse piovere nei prossimi giorni, le spese sarebbero esorbitanti - ricorda il presidente della Cia Puglia, Raffaele Carrabba - Per fortuna, molte amministrazioni comunali si sono prontamente attivate per prorogare i termini del servizio di riuso irriguo delle acque reflue. Il tema dei cambiamenti climatici è quotidianamente in agenda, ma i governi, a tutti i livelli, non affrontano ancora le conseguenze in maniera sistematica, nonostante le nostre pressanti richieste".